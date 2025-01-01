Claudia: Warum wuchs ihre ältere Schwester nicht in der Familie auf?Jetzt kostenlos streamen
Durch Zufall fand Claudia als Kind heraus, dass sie noch eine ältere Schwester hat - Nicole. Doch ihre Eltern wollen ihr nicht sagen, weshalb Nicole nicht in der Familie lebt. Claudia sucht Antworten und hofft, dass Julia Leischik welche findet. Auch Ruth (77) vertraut auf Julia: Sie wuchs in einer lieblosen Pflegefamilie auf und erfuhr mit 14 Jahren, dass sie in Schottland noch einen Bruder namens Alan hat. Mit Julias Hilfe will sie ihn ausfindig machen.
