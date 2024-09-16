Phannita will ihren Vater finden - Julias Suche beginnt in ThailandJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 21: Phannita will ihren Vater finden - Julias Suche beginnt in Thailand
44 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 12
Noch bevor Phannita auf die Welt kommt, trennen sich ihre Eltern. Als sie vier Jahre alt ist, verlässt ihre Mutter Thailand, um sich in Deutschland mit ihrem neuen Mann niederzulassen. Das Mädchen nimmt sie mit. Von da an wendet sich Phannitas Leben, sie landet als Achtjährige sogar in einer Pflegefamilie. Die junge Frau ist überzeugt: Wäre sie bei ihrem Vater geblieben, wäre ihr Leben anders verlaufen. Julia reist nach Thailand, um nach ihm zu suchen.
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH