Patricias Vater James ist ein in Nürnberg stationierter US-Soldat und muss kurz nach der Geburt seiner Tochter im Jahr 1977 zurück in seine Heimat. Patricia ist mittlerweile selbst Mutter und wünscht sich nichts sehnlicher, als ihren Vater wieder in die Arme schließen zu können.
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH