Bruder verschollen: Kann Julia den Zwillingsschwestern helfen?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 13: Bruder verschollen: Kann Julia den Zwillingsschwestern helfen?
46 Min.Ab 12
Die Zwillingschwestern Manuela und Anabela (50) aus Angola sind auf der Suche nach ihrem Bruder Mario (70) in Portugal. Wird Julia ihnen helfen können? / Manuela (85) sucht ihren Sohn Karl (62), der ihr vor über 60 Jahren nach ihrer gescheiterten Ehe weggenommen wurde. Heute lebt die 85-Jährige in einem Seniorenzentrum. Ihr letzter Wunsch ist es, ihr über alles geliebtes Kind noch einmal in die Arme nehmen zu können.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH