Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 17: Dagmar erfährt durch Zufall, dass sie eine große Schwester hat
44 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 12
Dagmar wird 1956 in der ehemaligen DDR bei Berlin geboren. Ihre Mutter lehnt das Mädchen ab und so wächst Dagmar in Pflegefamilien und Kinderheimen auf. 2016 will Dagmar heiraten und erhält Einblick in ihre Familienunterlagen. Was sie dort entdeckt, zieht ihr den Boden unter den Füßen weg: Sie hat eine ältere Schwester namens Angelika. Werden sich die beiden nach all den Jahren endlich in die Arme schließen können?
