Spurensuche in Amerika: Julia sucht Michaels Familie

SAT.1Staffel 8Folge 22
Folge 22: Spurensuche in Amerika: Julia sucht Michaels Familie

45 Min.Ab 12

Michael wurde als Kind von seiner Mutter und seinem Bruder getrennt. Er würde gerne die näheren Umstände erfahren und würde sich "wahnsinnig freuen", seine Familie kennenzulernen. Julia macht sich mit ihrem Team auf Spurensuche in Amerika.

SAT.1
