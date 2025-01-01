Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 12
45 Min.Ab 12

Nicholas kommt 1986 in Brasilien zur Welt. Seine Mutter Elvira lebt in großer Armut und muss ihn schweren Herzens zur Adoption freigeben. Nicholas wird im Alter von nur wenigen Wochen von einem Paar aus Deutschland adoptiert. Er wächst glücklich bei den Adoptiveltern auf, doch sein Wunsch, seine leibliche Mutter kennenzulernen, ist immer präsent. Können Julia und der Brasilien-Experte Lukas helfen? Die schwierige Suche beginnt in Recife im Nordosten Brasiliens.

