Julia - Wege zum Glück
Folge 10: Folge 145
43 Min.Folge vom 24.05.2006Ab 6
Marie zögert, weil sie Daniel nicht verlieren will. Jörg versucht währenddessen, sich Silke anzunähern, um später Einfluss auf das Kind nehmen zu können. Daniel beobachtet durch Zufall ein freundschaftliches Gespräch zwischen Julia und Marie und gibt Julia die Schuld für Maries Zurückhaltung. Verletzt über diese Unterstellung, stellt Julia ihm eine entscheidende Frage.
