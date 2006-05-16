Julia - Wege zum Glück
Folge 4: Folge 139
43 Min.Folge vom 16.05.2006Ab 6
Frederik und Julia zeigen Verständnis für Daniels Ausbruch. Silke spürt die ersten Bewegungen ihres Kindes, doch Jörgs plötzliches Interesse an ihr und dem gemeinsamen Nachwuchs macht sie stutzig. Daniel verkraftet den erneuten Schicksalsschlag nicht und beschließt in seiner grenzenlosen Trauer den vermeintlich Schuldigen dafür büßen zu lassen.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises