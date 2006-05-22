Julia - Wege zum Glück
Folge 8: Folge 143
43 Min.Folge vom 22.05.2006Ab 6
Erneut gibt es Streit zwischen Patrizia und Daniel. Julia versucht zu vermitteln, doch Daniel lässt es nicht zu. Annabelle kümmert sich derweil ausgiebig um die Hochzeitsplanungen für Daniel und Marie. Um weiteren Streit zu vermeiden, erledigt Julia Arbeiten für Patrizia. Als Daniel dahinter kommt, verliert er die Nerven und droht ihr mit Kündigung.
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises