Julia - Wege zum Glück
Folge 1: Folge 151
43 Min.Folge vom 01.06.2006Ab 6
Andreas will Silkes Gefühle nicht verletzen und schlägt ihr einen Kompromiss vor. Daniel versucht verzweifelt mit Marie zu reden, wird jedoch von Charlotte abgewiesen. Annabelle bekommt es nun mit der Angst zu tun und beschließt, Charlotte einen Besuch abzustatten. Was hat Marie ihr alles erzählt?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises