Julia - Wege zum Glück
Folge 11: Folge 161
43 Min.Folge vom 26.06.2006Ab 6
Julia und die Kollegen sind schockiert. Kolja macht sich große Sorgen um Charlotte, die der Polizei weitere Beweise liefern will. Annabelle wird angesichts der Ereignisse vorläufig die Firmenleitung übertragen. Endlich scheint sie ihr Ziel erreicht zu haben, da taucht ein unliebsamer Bekannter auf.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises