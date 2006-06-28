Julia - Wege zum Glück
Folge 13: Folge 163
43 Min.Folge vom 28.06.2006Ab 6
Daniel versucht krampfhaft, sich an die Geschehnisse zu erinnern. Julia und Frederik geraten in einen heftigen Streit. Julia scheint inzwischen die einzige zu sein, die noch an Daniel glaubt und für ihn kämpfen will. Patrizia verpasst einen entscheidenden Termin für ihre Azubis und gefährdet damit deren Zukunft. Julia will zu Daniel, wird sie ihn überzeugen können?
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises