Julia - Wege zum Glück

Folge 154

TelenovelaStaffel 11Folge 4vom 07.06.2006
43 Min.Folge vom 07.06.2006Ab 6

Julia tröstet Daniel, der ihr ein überraschendes Geständnis macht. Während Charlotte völlig verzweifelt über das Verbleiben ihrer Schwester ist, plant Lilly ihre Zukunft mit Tim. Julia und Frederik sind sich sicher, dass Annabelles Geheimnis und Maries überstürzte Flucht zusammenhängen. Daniel hat sich entschieden und macht sich auf den Weg, um um seine Liebe zu kämpfen.

