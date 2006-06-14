Julia - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 157
43 Min.Folge vom 14.06.2006Ab 6
Alle sind auf der Suche nach Daniel. Auch Julia macht sich große Sorgen um ihn, da er seinen Kummer offensichtlich nicht verkraftet. Patrizia schafft es, über ihren Schatten zu springen und taucht überraschend bei Niko auf. Im Bootshaus muss Annabelle sich vor Marie rechtfertigen. Als ein furchtbarer Verdacht ausgesprochen wird, überschlagen sich die Ereignisse.
