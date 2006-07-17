Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 171

TelenovelaStaffel 12Folge 6vom 17.07.2006
Folge 171

Julia - Wege zum Glück

Folge 6: Folge 171

42 Min.Folge vom 17.07.2006Ab 6

Als sich bei Julia ein Zeuge meldet, schöpfen sie und Daniel neue Hoffnung. Während Charlotte an Maries Seite wacht, muss Niko zwischen Tobias und Lilly vermitteln. Julia fühlt sich von Frederik allein gelassen, es kommt erneut zum Streit. Annabelle bekommt überraschend Unterstützung gegen Julia, die langsam misstrauisch wird und der Wahrheit näher kommt, als ihr lieb sein kann.

