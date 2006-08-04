Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 183

TelenovelaStaffel 13Folge 3vom 04.08.2006
Folge 3: Folge 183

43 Min.Folge vom 04.08.2006Ab 6

Bei Julia und Frederik kommt es endlich wieder zu einer Versöhnung. Während Tobias sich auf Jobsuche begibt, fühlt Tim sich von Katy in die Ecke gedrängt und stellt sie zur Rede. Nach Daniels Entlassung wird die Suche nach dem Täter wieder aufgenommen, und Annabelle muss sich vorsehen. Als Julia bei der Überführung von Jörg als Lockvogel dient, muss Frederik hilflos mit ansehen, wie sie in große Gefahr gerät.

