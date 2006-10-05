Julia - Wege zum Glück
Folge 12: Folge 222
43 Min.Folge vom 05.10.2006Ab 6
Julia folgt ihrem Herzen und spürt, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Viktoria versucht derweil Frederik etwas abzulenken. Tim und Charlotte plagt das schlechte Gewissen: diesmal sind sie wirklich zu weit gegangen. Als Richard van Weyden überraschend in Falkental auftaucht, um sich die Gravenbergs und die Manufaktur anzusehen, gerät Nina in Panik. Sie will ihre kleine Tochter in Sicherheit bringen, doch wo ist Paula?
