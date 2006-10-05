Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 222

TelenovelaStaffel 15Folge 12vom 05.10.2006
43 Min.Folge vom 05.10.2006Ab 6

Julia folgt ihrem Herzen und spürt, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Viktoria versucht derweil Frederik etwas abzulenken. Tim und Charlotte plagt das schlechte Gewissen: diesmal sind sie wirklich zu weit gegangen. Als Richard van Weyden überraschend in Falkental auftaucht, um sich die Gravenbergs und die Manufaktur anzusehen, gerät Nina in Panik. Sie will ihre kleine Tochter in Sicherheit bringen, doch wo ist Paula?

Telenovela
