Julia - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 217
43 Min.Folge vom 27.09.2006Ab 6
Die Hochzeit von Julia und Frederik steht bevor, und die allgemeine Aufregung steigt. Viktoria genießt ihren Triumph gegenüber Nina und nutzt deren Angst zu ihren eigenen Gunsten schamlos aus. Tim und Charlotte schikanieren Lilly und Kolja in der WG und verhärten damit noch mehr die Fronten. Hat die Freundschaft der Vier noch eine Chance?
