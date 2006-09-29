Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 15Folge 9vom 29.09.2006
43 Min.Folge vom 29.09.2006Ab 6

Patrizia erfährt von Daniels Anruf und erkennt, dass Frederik das Telefonat vor Julia verheimlicht hat. In der Manufaktur warnt Nina Birgit vor den van Weydens und deren skrupellosen Geschäftspraktiken. Nikos Plan, die Werkstatt zu retten, trägt erste Früchte. Frederik ist verunsichert und versucht Daniels Kommen mit allen Mitteln zu verhindern. Und auch Julia lassen die Gedanken an Daniel selbst im Schlaf nicht los.

