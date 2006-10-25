Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 235

TelenovelaStaffel 16Folge 10vom 25.10.2006
Folge 235

Folge 235Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 10: Folge 235

43 Min.Folge vom 25.10.2006Ab 6

Viktoria ist fassungslos, diesmal scheint sie tatsächlich verloren zu haben. Julia trifft sich mit Christa und Ben und informiert die beiden glücklich über die neuen Hochzeitspläne, während Nina nicht weiß, wie es weitergehen soll. Wie lange kann sie das Versteckspiel mit Richard noch durchhalten? Am Bootshaus wollen Niko und Patrizia sich auf die große Reise einstimmen, doch irgendwie geht alles schief. Nach einer weiteren Nacht mit Viktoria ist Frederik versöhnlich gestimmt und will den Vertrag nun doch unterzeichnen - bis Viktoria ihm plötzlich ihren Verlobten präsentiert.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen