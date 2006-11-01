Julia - Wege zum Glück
Folge 15: Folge 240
43 Min.Folge vom 01.11.2006Ab 6
Die verbliebenen Hochzeitsgäste stehen unter Schock. Richard erfährt von Ninas geglückter Flucht und nimmt mit seinen Helfern umgehend die Verfolgung auf. Frederik wird erst jetzt das ganze Ausmaß von Viktorias Verhandlungskünsten bewusst. Viktoria und die neue Stiefmutter stecken die Fronten ab. Silkes Wehen setzen verfrüht ein. Ben will sich von Nina und Paula verabschieden, doch da werden sie von Richard und der Polizei entdeckt. Das Spiel ist aus.
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises