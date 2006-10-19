Julia - Wege zum Glück
Folge 6: Folge 231
43 Min.Folge vom 19.10.2006Ab 6
Julia traut Frederiks neuer Liebschaft nicht und fühlt Viktoria auf den Zahn. Bei den Beckers herrscht endlich wieder Frieden, von dem auch Patrizia profitiert, denn Niko hat eine Überraschung für sie vorbereitet. Als mit einem Mal der vermeintliche Halbbruder von Julia in Falkental auftaucht, gerät Christa in Erklärungsnot. Frederik erfährt von Julias Misstrauen gegenüber Viktoria und reagiert sehr aufgebracht. Hat Julia nun die letzte Möglichkeit zur Versöhnung verspielt?
Julia - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze
6
