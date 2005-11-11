Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 028

TelenovelaStaffel 2Folge 13vom 11.11.2005
Julia nimmt Daniels romantischen Heiratsantrag an. Sie träumen verliebt von ihrer gemeinsamen Zukunft. Frederik will kurz vor der Porzellanmesse verreisen, worüber Werner alles andere als begeistert ist. Annabelle leidet sehr unter dem Streit mit ihrem Sohn, hört aber nicht auf, in Julias Vergangenheit zu stöbern.

