Julia - Wege zum Glück
Folge 12: Folge 042
43 Min.Folge vom 01.12.2005Ab 6
Julia gesteht Jan ihre noch immer tiefen Gefühle für Daniel. Sie nimmt ihm aber das Versprechen ab, Daniel nichts davon zu sagen. Am Bootshaus erhält Daniel Besuch von Jörg, der ihn unbemerkt über Julia ausfragt. Frederik versucht Werner davon zu überzeugen, sich endlich wieder mit Daniel zu versöhnen.
