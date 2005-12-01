Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 042

TelenovelaStaffel 3Folge 12vom 01.12.2005
Folge 12: Folge 042

43 Min.Folge vom 01.12.2005Ab 6

Julia gesteht Jan ihre noch immer tiefen Gefühle für Daniel. Sie nimmt ihm aber das Versprechen ab, Daniel nichts davon zu sagen. Am Bootshaus erhält Daniel Besuch von Jörg, der ihn unbemerkt über Julia ausfragt. Frederik versucht Werner davon zu überzeugen, sich endlich wieder mit Daniel zu versöhnen.

