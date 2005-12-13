Zum Inhalt springenBarrierefrei
Telenovela Staffel 4 Folge 5 vom 13.12.2005
43 Min. Folge vom 13.12.2005

Julia stellt schockiert fest, dass sich Daniel mit einer Frau im Bootshaus amüsiert. Annabelles Plan scheint aufzugehen. Marie und Daniel kommen sich immer näher. In der Fabrik tauchen plötzlich großartige Entwürfe auf. Niemand weiß, von wem sie sind. Aber auch hier scheint das Schicksal auf Annabelles Seite zu stehen.

