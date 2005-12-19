Julia - Wege zum Glück
Folge 9: Folge 054
43 Min.Folge vom 19.12.2005Ab 6
Julia ist über Maries Enthüllung schockiert. Sie macht sich Vorwürfe, dass sie selbst diejenige war, die mit ihren Ratschlägen Marie zurück in Daniels Arme getrieben hat. Eva fragt Werner vorsichtig, ob es nicht sinnvoll sei, eine fremde Hilfe für seine Chronik einzustellen. Silke hilft Lilly, alles für einen perfekten Abend mit Tim zu organisieren.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises