Julia - Wege zum Glück
Folge 5: Folge 065
43 Min.Folge vom 05.01.2006Ab 6
Annabelle muss befürchten, dass ihre Intrige auffliegt und bittet Julia zähneknirschend, wieder Entwürfe an die Manufaktur zu liefern. Julia willigt ein, aber nur unter einer Bedingung: Sie will als Urheberin des Designs genannt werden. Niko hat seinen ersten Arbeitstag und beginnt seinen Job als Assistent von Jörg, im Sicherheitsdienst der Falkentaler Manufaktur. Daniel muss ständig an Julia denken, doch er will um alles in der Welt, dass seine Liebe zu Marie nicht stirbt. Als Annabelle Patrizia endlich Julias Entwürfe liefern kann, wähnt sie sich am Ziel, doch jemand hat alles mitgehört.
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises