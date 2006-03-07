Julia - Wege zum Glück
Folge 12: Folge 102
43 Min.Folge vom 07.03.2006Ab 6
Julia kann es nicht fassen, als Daniel ihr erzählt, dass Marie ein Kind von ihm erwartet. Daniel möchte an Julia festhalten, will aber auch Marie und sein Kind nicht im Stich lassen. Marie plagen Zweifel, ob die Intrige mit der Schwangerschaft wirklich eine gute Idee ist. Annabelle aber versichert ihr, dass ihr Plan, Daniel zurückzugewinnen, aufgehen wird. Die Ungewissheit über ihre Zukunft lässt Julia keine Ruhe. Sie reagiert kopflos.
Julia - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises