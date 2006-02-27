Julia - Wege zum Glück
Folge 6: Folge 096
Julia reagiert verhalten, als Daniel ihr seine Liebe beichtet. Sie kann nicht einfach vergessen, was zwischen ihnen vorgefallen ist. Tobias ist verärgert, als er mit Christa aus dem Urlaub zurückkehrt, das Haus im Chaos vorfindet und auch noch hört, dass die Limousine verschwunden ist. Niko, Tim und Kolja starten eine Suchaktion und finden Charlotte und Lilly samt liegen gebliebener Limousine an einer Landstraße. Daniel merkt, wie sehr Marie unter der Trennung leidet und macht sich große Vorwürfe. Tatsächlich scheint Marie an ihrem Schmerz zu zerbrechen. Annabelle beobachtet, wie Marie versucht, ihren Kummer mit einem Cocktail aus Alkohol und Tabletten zu betäuben.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick