Julia - Wege zum Glück
Folge 9: Folge 114
43 Min.Folge vom 06.04.2006Ab 6
Julia erhält eine liebevolle Nachricht von ihrer Mutter, in der Christa ihr erklärt, warum sie fortgegangen ist. Kolja ist schockiert, als Birgit ihm mitteilt, dass sie einfach den Wagen seines Vaters verkauft hat. Er versucht alles, um das Auto zurückzubekommen, doch ohne Erfolg. Als Werner beschließt, wieder in der Manufaktur zu arbeiten, droht Eva mit der Kündigung. Sie macht ihre Drohung wahr, als Werner sich nicht zur Vernunft bringen lässt. Tobias hält die Ungewissheit nicht mehr aus und bittet Julia, mit ihm einen Vaterschaftstest machen zu lassen, um zu klären, ob er tatsächlich ihr Vater ist.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises