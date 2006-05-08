Julia - Wege zum Glück
Folge 15: Folge 135
43 Min.Folge vom 08.05.2006Ab 6
Julia hört, dass sich Marie für Werners Tod verantwortlich fühlt. Sofort erzählt sie dies Frederik. Beide glauben, Annabelle endlich auf die Schliche gekommen zu sein. Ist Marie der Schlüssel zu Annabelles Geheimnis? In der Zwischenzeit hat Annabelle mit Dr. Lonnemann alles für den "Abbruch" vorbereitet, als Frederik Marie überraschend zur Rede stellen will. Panisch flieht Marie, gefolgt von Frederik. Da ereignet sich ein tragisches Missgeschick.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises