Julia - Wege zum Glück
Folge 8: Folge 128
42 Min.Folge vom 27.04.2006Ab 6
Annabelle ist entsetzt, als sie Daniels Entscheidung vernimmt. Doch die nächste Intrige ist bereits gesponnen und diese könnte endgültig Frederiks Kopf kosten. Kolja ist überrascht: Plötzlich steht sein Vater vor der Tür und für seine Freundin Charlotte ist er leider kein Unbekannter. Julia befindet sich in einem Gewissenskonflikt und muss sich in einer dringenden Situation fragen, ob sie Daniel noch hundertprozentig vertrauen kann.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises