Staffel 3Folge 1vom 17.08.2026
Sam ist rausJetzt kostenlos streamen
Just Tattoo Of Us
Folge 1: Sam ist raus
43 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
Sam aus "Geordie Shore" und Simon aus "Love Island" stellen ihre Freundschaft auf die Probe. Außerdem ist die Beziehung von Jack und Bronte in Gefahr. Rhianna und Kierra sind Freundinnen, seit sie im Sandkasten gespielt haben.
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Alle Staffeln im Überblick
Just Tattoo Of Us
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunsthandwerk
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: MTV & © Season 3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5: MTV Germany