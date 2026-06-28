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Just Tattoo Of Us

MTV liveStaffel 3Folge 6vom 28.06.2026
Charls Schnulze

Charls SchnulzeJetzt kostenlos streamen

Just Tattoo Of Us

Folge 6: Charls Schnulze

43 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 12

Hue ist die neue Partnerin von Tätowierer Charl. Die Emotionen zwischen den beiden kochen hoch. Die Freundinnen Dijana und Kyia streiten sich. Derweil markiert Chloe ihr Revier mit einem Tattoo, das nie in Vergessenheit geraten wird.

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