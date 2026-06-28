Staffel 3Folge 6vom 28.06.2026
Charls SchnulzeJetzt kostenlos streamen
Just Tattoo Of Us
Folge 6: Charls Schnulze
43 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 12
Hue ist die neue Partnerin von Tätowierer Charl. Die Emotionen zwischen den beiden kochen hoch. Die Freundinnen Dijana und Kyia streiten sich. Derweil markiert Chloe ihr Revier mit einem Tattoo, das nie in Vergessenheit geraten wird.
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Just Tattoo Of Us
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunsthandwerk
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: MTV & © Season 3-5: MTV Germany