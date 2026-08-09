Staffel 4Folge 10vom 09.08.2026
GeschwisterrivalitätenJetzt kostenlos streamen
Just Tattoo Of Us
Folge 10: Geschwisterrivalitäten
44 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
Lauren und Melissa unterziehen ihre Freundschaft einer harten Probe. Die Brüder DJ Tom Zanetti und Josh stehen im ständigen Wettbewerb zueinander. Die Geschwister Recce und Paige erleben einen ernsthaften Bruch in ihrer Verbindung.
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Just Tattoo Of Us
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunsthandwerk
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: MTV & © Season 3-4, Season 4-5: MTV Germany