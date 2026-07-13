Staffel 4Folge 2vom 13.07.2026
Unsittlicher AntragJetzt kostenlos streamen
Just Tattoo Of Us
Folge 2: Unsittlicher Antrag
43 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Tattoo-Artist Charl ist Charlottes Co-Moderatorin. Die Freundinnen Saffron und Sheniya schicken sich Nachrichten, Mutter Mary und Sohn Lewis testen die Familienbande, und die Turteltauben Emily und Chris stehen vor wichtigen Entscheidungen.
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Alle Staffeln im Überblick
Just Tattoo Of Us
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunsthandwerk
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: MTV & © Season 3-5: MTV Germany