Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Just Tattoo Of Us

MTV liveStaffel 4Folge 2vom 13.07.2026
Unsittlicher Antrag

Unsittlicher AntragJetzt kostenlos streamen

Just Tattoo Of Us

Folge 2: Unsittlicher Antrag

43 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12

Tattoo-Artist Charl ist Charlottes Co-Moderatorin. Die Freundinnen Saffron und Sheniya schicken sich Nachrichten, Mutter Mary und Sohn Lewis testen die Familienbande, und die Turteltauben Emily und Chris stehen vor wichtigen Entscheidungen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Just Tattoo Of Us
MTV live

Just Tattoo Of Us

Alle 2 Staffeln und Folgen