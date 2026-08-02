Staffel 4Folge 7vom 02.08.2026
Beste Freunde?Jetzt kostenlos streamen
Just Tattoo Of Us
Folge 7: Beste Freunde?
44 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12
Chloe Ferry ist als Co-Moderatorin zurück. Kobi und Macauley testen, wie beständig ihre Freundschaft wirklich ist. Währenddessen stellen Benny und Scott ihre Bromance auf die Probe. Bobby Norris und Charlie stellen fest, wie gut sie sich kennen.
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Just Tattoo Of Us
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunsthandwerk
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: MTV & © Season 3-4, Season 4-5: MTV Germany