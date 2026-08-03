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Just Tattoo Of Us

MTV liveStaffel 4Folge 8vom 03.08.2026
Zerbrochene Spiegel

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Just Tattoo Of Us

Folge 8: Zerbrochene Spiegel

45 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Joey Essex ist als Co-Moderator unterwegs, als Cameron und Shereece beichten müssen. Christian und Megan sind schon lange Freunde. Jetzt erteilen sie sich Lektionen. Jordans und Zoes Verlobung steht auf der Kippe. Alex und Alfie übertreiben es etwas.

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