Staffel 4Folge 8vom 03.08.2026
Zerbrochene SpiegelJetzt kostenlos streamen
Just Tattoo Of Us
Folge 8: Zerbrochene Spiegel
45 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Joey Essex ist als Co-Moderator unterwegs, als Cameron und Shereece beichten müssen. Christian und Megan sind schon lange Freunde. Jetzt erteilen sie sich Lektionen. Jordans und Zoes Verlobung steht auf der Kippe. Alex und Alfie übertreiben es etwas.
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Just Tattoo Of Us
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunsthandwerk
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: MTV & © Season 3-4, Season 4-5: MTV Germany