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Just Tattoo Of Us

MTV liveStaffel 5Folge 12vom 19.07.2026
Ende gut, alles gut

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Just Tattoo Of Us

Folge 12: Ende gut, alles gut

44 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12

Charlotte wird beim Staffelfinale von Lateysha Grace von 'The Valleys' unterstützt. Bei den irischen Zwillingen Simone und Olivia riecht es nach Ärger. Die Schwäger Brandon und Ryan könnten mit ihren Designs einen Familienstreit auslösen.

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