Staffel 5Folge 12vom 19.07.2026
Ende gut, alles gutJetzt kostenlos streamen
Just Tattoo Of Us
Folge 12: Ende gut, alles gut
44 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12
Charlotte wird beim Staffelfinale von Lateysha Grace von 'The Valleys' unterstützt. Bei den irischen Zwillingen Simone und Olivia riecht es nach Ärger. Die Schwäger Brandon und Ryan könnten mit ihren Designs einen Familienstreit auslösen.
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Alle Staffeln im Überblick
Just Tattoo Of Us
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunsthandwerk
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4: MTV & © Season 3-5: MTV Germany