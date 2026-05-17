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Just Tattoo Of Us

MTV liveStaffel 5Folge 5vom 17.05.2026
Wer nimmt es mit Charl auf?

Wer nimmt es mit Charl auf?Jetzt kostenlos streamen

Just Tattoo Of Us

Folge 5: Wer nimmt es mit Charl auf?

43 Min.Folge vom 17.05.2026Ab 12

Die besten Freunde Karys und Henry stellen mit ihrer Tattooauswahl ihre Freundschaft auf die Probe. Des Weiteren sind die beiden Freundinnen Tanesha und Adriana unglaublich rücksichtslos und Jamie nimmt es mit Charl auf.

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