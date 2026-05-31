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Just Tattoo Of Us

MTV liveStaffel 5Folge 9vom 31.05.2026
Schmerzgrenzen

SchmerzgrenzenJetzt kostenlos streamen

Just Tattoo Of Us

Folge 9: Schmerzgrenzen

44 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12

Als Mikayla das Tattoo ihres Freundes Darren sieht, traut sie ihren Augen nicht. Maryann und Chloe testen, wie weit Mutterliebe gehen kann. Abi geht mit ihrer Freundin Nat zu weit.

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