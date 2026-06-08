Staffel 1Folge 3vom 08.06.2026
KatzenjammerJetzt kostenlos streamen
Just Tattoo of Us USA
Folge 3: Katzenjammer
21 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Die Freundschaft zweier Mädels aus New Jersey steht auf dem Prüfstand, als ein unausgesprochenes Geheimnis unübersehbar wird. Zwei betrunkene Mitbewohner provozieren sich mit Tattoos, die etwas zwischen rüpelhaft und richtig ehrlich sind.
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Just Tattoo of Us USA
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: MTV Germany