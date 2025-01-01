K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 118: Kampf um ein Baby
23 Min.Ab 12
Ein Fotograf bittet die Kommissare um Hilfe: Er ist auf der Suche nach seinem neugeborenen Kind. Offensichtlich behauptet seine Freundin seit der Geburt, nie schwanger gewesen zu sein. Doch der junge Mann ist sich sicher: Seine Freundin war schwanger und hat das Kind bekommen, aber wo ist es? Die Kommissare observieren die Frau und entdecken das Kind. Doch warum versteckt es die Mutter?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1