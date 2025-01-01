K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 126: 100 000 Euro für ein Baby
23 Min.Ab 12
Ein minderjähriges Pärchen legt ihr Neugeborenes zunächst anonym in die Babyklappe eines Krankenhauses. Aber ihre Liebe zu dem Kind ist stärker: Sie wollen den Jungen zurückhaben - aber das Baby ist verschwunden...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1