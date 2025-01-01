Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Späte Rache

SAT.1Staffel 1Folge 134
Späte Rache

Folge 134: Späte Rache

23 Min.Ab 12

Eine reiche Galerie-Besitzerin kommt bei einem Autounfall ums Leben - von einer Brücke wurde ein Stein auf ihr Auto geworfen. Nicole Drawer und Jens Loors vermuten einen gezielten Anschlag - das Opfer hatte sich kurz vorher von ihrem Freund getrennt. Bei ihren persönlichen Sachen finden die Kommissare brisantes Videomaterial: Ihr Freund, ein Akt-Maler, hat das Opfer mit einem seiner Modelle betrogen und diese perversen Sex-Spielchen gefilmt.

