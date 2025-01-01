Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Fankult bis in den Tod

Staffel 1Folge 146

Folge 146: Fankult bis in den Tod

Folge 146: Fankult bis in den Tod

23 Min.Ab 12

Der Sänger einer beliebten Band entgeht während einer Autogrammstunde nur knapp einem Mordanschlag - ein Mädchen wirft sich in die Schusslinie und erliegt später ihren Verletzungen. Die Ehefrau des Sängers beschuldigt einen weiblichen Fan, der offensichtlich krankhaft in den Star verliebt ist. Bei der Durchsuchung der Wohnung finden Drawer und Loors Tagebucheinträge, in denen die junge Frau gewalttätige Phantasien um den Musiker und dessen Ehefrau niedergeschrieben hat ...

