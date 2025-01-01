K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 96: Die missbrauchte Stieftochter
23 Min.Ab 12
Nicole Drawer und Jens Loors treffen ein völlig verstörtes Mädchen, das behauptet, von seinem Stiefvater sexuell belästigt worden zu sein. Dieser bestreitet vehement die Vorwürfe. Doch dann geht bei den Kommissaren ein Notruf ein: Der Stiefvater hat offensichtlich versucht, das Mädchen zu vergewaltigen ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1