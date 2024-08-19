K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 109: Sturz in den Tod
23 Min.Folge vom 19.08.2024Ab 12
Sturz in den Tod! Der 18-jährige Marco S. bricht in eine Wohnung ein und stürzt fünf Stockwerke tief vom Balkon. Alles spricht für einen Unfall, aber die Kommissare zweifeln. Sie finden heraus, dass der Besitzer der Wohnung eine Affäre mit der Freundin des Toten hat. Ist ein Streit der beiden Männer eskaliert?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1