K 11 - Kommissare im Einsatz

Mit den Augen einer Mutter

SAT.1Staffel 10Folge 115vom 21.08.2024
Mit den Augen einer Mutter

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 115: Mit den Augen einer Mutter

23 Min.Folge vom 21.08.2024Ab 12

Kommissar Michael Naseband steht vor einem bewegenden Fall: Eine Mutter glaubt, ihr vor 17 Jahren verschwundenes Kind wiedergefunden zu haben und lauert dem Mädchen und der Mutter immer wieder auf. Eine gefährliche Zerreißprobe um das Kind beginnt. Der erfahrene Kommissar vom K 11 will die Wahrheit ans Licht bringen, bevor mehr passiert.

